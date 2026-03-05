Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας κοντά στο Μαρί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και ακινητοποιήθηκε στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Λόγω του τροχαίου στο σημείο προκλήθηκε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

