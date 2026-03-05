Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026, μεταξύ 21:00 και 23:00, θα προχωρήσει στο κλείσιμο τμήματος του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Αγίας Νάπας, με κατεύθυνση προς Αγία Νάπα, μεταξύ των εξόδων 63 («Στάδιο ΑΣΟ») και 64 (Ξυλοφάγου).

Το κλείσιμο πραγματοποιείται στο πλαίσιο αναπαράστασης θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης που σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διερεύνησης της υπόθεσης.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν την οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αστυνομικών. Κατά τη διάρκεια του κλεισίματος, η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω του δρόμου Ορμήδειας – Ξυλοφάγου.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων ζητά προκαταβολικά συγγνώμη για τυχόν ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί.