Την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρά την ένταση στην ευρύτερη περιοχή, εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας για να προσθέσει ότι οι απειλές που καταγράφηκαν μέχρι στιγμής αφορούσαν τις βρετανικές βάσεις στο νησί.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι οι βρετανικές βάσεις ανήκουν στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο ο Βασίλης Πάλμας διαβεβαίωσε ότι η Εθνική Φρουρά βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, εάν χρειαστεί, διαθέτει τα μέσα για να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα.

Ευχαρίστησε παράλληλα την Ελλάδα και την Γαλλία για την άμεση ανταπόκριση και την αποστολή στρατιωτικών μέσων, ενώ ανέφερε επίσης ότι πρόκειται για πράξη αλληλεγγύης μεταξύ φιλικών και συμμαχικών χωρών.

Όπως είπε, υπάρχει πρόθεση στήριξης και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Απαντώντας εξάλλου σε ερώτηση, ο υπουργός Άμυνας είπε ότι τα έργα αναβάθμισης της Αεροπορικής Βάσης Ανδρέας Παπανδρέου και της Ναυτικής Βάσης Ευάγγελος Φλωράκης συνεχίζονται κανονικά, καθώς αποτελούν σημαντικές υποδομές για τον ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κύριος Πάλμας κάλεσε τέλος τούς πολίτες να επιδεικνύουν ψυχραιμία και να είναι προσεκτικοί απέναντι στην παραπληροφόρηση.

