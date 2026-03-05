Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ανταποκρίθηκε σε 31 κλήσεις για βοήθεια το τελευταίο 24ωρο, από τις 06:00 της 4ης Μαρτίου έως τις 06:00 της 5ης Μαρτίου 2026. Οι κλήσεις αφορούσαν 21 πυρκαγιές, οκτώ ειδικές εξυπηρετήσεις και δύο ψευδείς συναγερμούς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στις 21:16 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε οικία στα Πάνω Πολεμίδια της επαρχίας Λεμεσού. Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη Λοχία Βασίλη Κρόκου με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 22:13. Εντοπίστηκε σε υπνοδωμάτιο της οικίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο περιεχόμενο του χώρου, ενώ επηρεάστηκαν επίσης μέρος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, έπιπλα και η βαφή της τοιχοποιίας.

Οι ένοικοι αντιλήφθηκαν έγκαιρα την πυρκαγιά και εξήλθαν από την οικία με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξει οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Όπως διαπιστώθηκε, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα σε καλώδιο επέκτασης (extension), το οποίο ήταν τοποθετημένο σε ρευματοδότη.