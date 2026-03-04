Διαμαρτυρία διοργανώνουν αύριο στη Λευκωσία οι «United for Palestine» καλώντας το κοινό να παρευρεθεί η ώρα 17:00 έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η διαμαρτυρία πραγματοποιείται ως αντίδραση στους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, όπως το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Υποστηρίζουν ότι οι εξελίξεις στην περιοχή θέτουν σε κίνδυνο τους λαούς της Μέσης Ανατολής και ενδέχεται να έχουν άμεσες επιπτώσεις και για την Κύπρο.

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι θα ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εξωτερικών τον τερματισμό κάθε μορφής στρατιωτικής ή άλλης συνεργασίας της Κύπρου με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που, όπως υποστηρίζουν, εμπλέκονται στην επέμβαση κατά του Ιράν.

Στην ανακοίνωσή τους, οι United for Palestine Λευκωσίας εκφράζουν τη θέση ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ δεν συνδέεται με ζητήματα αποτροπής πυρηνικών ή προώθησης της δημοκρατίας, αλλά με γεωπολιτικά και ενεργειακά συμφέροντα. Παράλληλα, επικρίνουν την πολιτική της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, κάνοντας αναφορά στη λεγόμενη συνεργασία «3+1» μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδας και ΗΠΑ, καθώς και στη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τις εξελίξεις από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι σήμερα.

Μεταξύ των αιτημάτων που προβάλλονται είναι:

Η αποχώρηση της Κύπρου από τη στρατιωτική συνεργασία «3+1»

Η απομάκρυνση των ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή

Η αποχώρηση των βρετανικών βάσεων από την Κύπρο

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να συμμετάσχει μαζικά, αναφέροντας ότι η κινητοποίηση υποστηρίζεται από οργανώσεις όπως οι ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΝΕΔΑ, BDS Cyprus, Genocide Free Cyprus, Far Right Watch και Voices for Peace.