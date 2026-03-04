Στη διάθεση του κοινού για παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης τίθεται η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψυχολογικές ανάγκες που ενδέχεται να προκύπτουν από τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, η παρατεταμένη προβολή πολεμικών ειδήσεων και βίας, καθώς και το κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας, ενδέχεται να επιβαρύνουν σημαντικά την ψυχική υγεία όλων, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων.

Το Υπουργείο ενθαρρύνει το κοινό να αποταθεί στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας για υποστήριξη και συμβουλευτική σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται έντονο άγχος, δυσκολίες προσαρμογής ή μείωση της καθημερινής λειτουργικότητας των παιδιών.

Η επικοινωνία με την Υπηρεσία μπορεί να γίνεται μεταξύ των ωρών 07:30 και 15:00, στα ακόλουθα τηλέφωνα:

Λευκωσία: 22806344, 22800806

Λάρνακα / Αμμόχωστος: 24821363

Λεμεσός / Πάφος: 25822850