Το βρετανικό πολεμικό πλοίο HMS Dragon δεν θα αναχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο για την Κύπρο μέχρι την επόμενη εβδομάδα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το πλοίο καταστρώματος Type 45, το οποίο είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πόρτσμουθ, φορτώνεται αυτήν τη στιγμή με πυρομαχικά πριν αναχωρήσει για τη Μεσόγειο.

Παρά τις εικασίες, αξιωματούχοι της Βρετανίας διέψευσαν ότι η καθυστέρηση της αποστολής οφείλεται σε οικονομικούς λόγους ή περιορισμούς στον προϋπολογισμό. Πριν την άφιξή του HMS Dragon στην περιοχή, δύο ελικόπτερα Wildcat θα φτάσουν στην Κύπρο.

