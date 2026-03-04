Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, διατηρώντας τον καιρό κυρίως αίθριο απόψε και αύριο, με χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας και πιθανότητα παγετού στα ορεινά.

Ωστόσο, από την Παρασκευή το σκηνικό διαφοροποιείται, με αυξημένες νεφώσεις, μεμονωμένες βροχές και ενδεχόμενο χιονόπτωσης στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδος, ενώ το Σάββατο αναμένονται πιο εκτεταμένα φαινόμενα.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αρχικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να παρατηρείται αραιή σκόνη ή οποία μέχρι το βράδυ θα υποχωρήσει. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, καθώς και χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ το Σαββατοκύριακο θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.