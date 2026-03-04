Την προσοχή όλων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και του ΡΙΚ για την υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού και αποφυγή μετάδοσης ανακριβών πληροφοριών ή περιεχομένου που δυνατόν να προκαλέσει πανικό επισύρει με ανακοίνωσή της η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι η ενημέρωση του κοινού σε σχέση με τις εξελίξεις στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή και τη διεθνή επικαιρότητα θα πρέπει να είναι ακριβής, ορθή, αντικειμενική και χωρίς υπερβολές ή εικασίες, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν σύγχυση, φόβο ή πανικό στο κοινό.

Ως εκ τούτου, αναφέρεται, η Αρχή καλεί όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και το ΡΙΚ όπως, «κατά την παρασκευή σχετικών ρεπορτάζ και γενικότερα κατά τη μετάδοση ειδήσεων και ενημερωτικών προγραμμάτων, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή ως προς την εγκυρότητα και την επαλήθευση των πληροφοριών που μεταδίδονται».

Οι πληροφορίες, συνεχίζει η Αρχή, θα πρέπει να αντλούνται μόνο από επίσημες και αξιόπιστες πηγές, όπως αρμόδιες κρατικές αρχές. «Παράλληλα, θα πρέπει να αποφεύγεται η αναπαραγωγή ή μετάδοση μη επιβεβαιωμένων πληροφοριών, φημών ή περιεχομένου που προέρχεται από μη αξιόπιστες διαδικτυακές πηγές και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης».

Ειδικότερα, γράφει η ανακοίνωση, τα ρεπορτάζ και τα προγράμματα που αφορούν στο πιο πάνω θέμα θα πρέπει να προπαρασκευάζονται με υπευθυνότητα και δημοσιογραφική δεοντολογία, αποφεύγοντας «σκηνοθετικές προσεγγίσεις» με στοιχεία υπερβολής ή δραματοποίησης (όπως έντονα ηχητικά εφέ, δραματική μουσική υπόκρουση ή υπερβολικούς τίτλους), τα οποία δυνατόν να δημιουργήσουν αδικαιολόγητη ανησυχία στο κοινό.

Η Αρχή στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι βασικός σκοπός και ρόλος όλων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και του ΡΙΚ αποτελεί η αντικειμενική, υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση του κοινού, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων που ενδέχεται να επηρεάζουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Η Αρχή δηλώνει ότι αναμένει ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και το ΡΙΚ θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς άμεση συμμόρφωση με το περιεχόμενο της παρούσας Εγκυκλίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ