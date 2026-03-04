Κανονικά συνεχίζεται η λειτουργία όλων των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης στην επαρχία Πάφου, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου, Γιώργο Κουτσίδη.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ διαβεβαίωσε ότι και τα τέσσερα ιδιωτικά σχολεία της Πάφου λειτουργούν χωρίς προβλήματα, όπως και όλα τα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της επαρχίας.

Όπως διευκρίνισε, τα ιδιωτικά σχολεία της Πάφου είναι εξατάξια Γυμνάσια - Λύκεια και παράλληλα διαθέτουν Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, καλύπτοντας πλήρως όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Το μοναδικό σχολείο που παραμένει κλειστό είναι το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό στην κοινότητα Ακρωτηρίου, ενώ όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες λειτουργούν κανονικά.

Ο κ. Κουτσίδης ανέφερε επίσης ότι βρίσκονται σε ισχύ τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, επισημαίνοντας πως από χθες Τρίτη έχει σταλεί υπενθύμιση προς τις σχολικές μονάδες για την αυστηρή εφαρμογή τους, σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε ανάγκη. Παράλληλα, κάλεσε τους γονείς να παραμείνουν ψύχραιμοι, τονίζοντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

«Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά και η προσέλευση των μαθητών είναι ικανοποιητική», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας και ομαλότητας στην εκπαιδευτική κοινότητα της Πάφου.

