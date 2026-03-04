Το περιστατικο για το οποίο υπήρξε σχετική πληροφορία διερευνήθηκε και θεωρείται λήξαν, ανέφερε σε νεότερη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή βάση και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών.

"Η επίσημη ενημέρωση θα είναι συνεχής", σημειώνει καταληκτικά.

«Δεν έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κύπρου σε καμία στιγμή»

«Ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έκλεισε σε καμία στιγμή» και συνεχίζει να λειτουργία κανονικά, τόνισε, σε διευκρινιστική ανάρτηση στο X ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά την ανακοίνωση εντοπισμού ύποπτου ιπτάμενου αντικειμένου στον εναέριο χώρο, πλησίον του Λιβάνου.

«Στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών ζητήθηκε από δύο πτήσεις να παραμείνουν για σύντομο χρονικό διάστημα σε αναμονή, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος επιχειρησιακός χώρος», αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι «ο κυβερνήτης της μιας εκ των δύο πτήσεων επέλεξε να επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ η δεύτερη πτήση προσγειώθηκε κανονικά λίγο αργότερα».

Σημειώνει, τέλος, ότι ο εναέριος χώρος της Κύπρου συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.