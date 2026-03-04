Στην Κύπρο έφτασαν η φρεγάτα «Κίμων» και η φρεγάτα «Ψαρά» οι οποίες εστάλησαν από την Ελλάδα.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Μαρτίου η βρετανική βάση Ακρωτηρίου δέχθηκε επίθεση από ιρανικό drone γεγονός που σήμανε συναγερμό.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά από επικοινωνία του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Αθήνα αποφάσισε να στείλει στην Κύπρο την φρεγάτα Belharra «Κίμων» και την φρεγάτα «Ψαρά» που φέρει το αντί-drone σύστημα «Κένταυρος», όπως και δύο ζεύγη F-16.

Εν τω μεταξύ, χθες συναντήθηκαν στην Κύπρο ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Κύπριος ΥΠΑΜ Βασίλης Πάλμας με την συνοδεία των αρχηγών ΓΕΕΘΑ και ΓΕΕΦ.