Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι θανατώσεις ασυμπτωματικών ζώων με αφθώδη πυρετό από τις αρμόδιες υπηρεσίες στην περιοχή των Λιβαδιών στη Λάρνακα.

Μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο ο κτηνοτρόφος Σπύρος Κυριάκου κατήγγειλε ότι «τα ζώα δεν έχουν κανένα σύμπτωμα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν μας ακούν και θανατώνουν τα ζώα μας και διερωτόμαστε τι θα γίνει».

Πρόσθεσε ότι κάλεσαν ιδιώτες κτηνιάτρους για να ελέγξουν τα ζώα τους και εάν νοσούν, να τα σκοτώσουν. «Δεν έχουμε ένσταση. Δεν διαφωνούμε, τα ζώα μας παράγουν κανονικά. Είναι υγιέστατα, τι άλλο να πούμε».

Ερωτηθείς εάν έχουν πάρει δείγματα από τις μονάδες τους, απάντησε ότι «πήραν αίμα από τα ζώα και μας είπαν τηλεφωνικώς ότι τα ζώα μας είναι θετικά. Μας έφεραν ένα χαρτί χωρίς σφραγίδα, στο οποίο αναγραφόταν ότι αποδεχόμαστε ότι τα ζώα μας είναι θετικά χωρίς καμιά επίσημη ένδειξη, χωρίς καμιά ανάλυση των εξετάσεων που έγιναν στα ζώα μας. Μας είπαν ότι είναι αρνητικά στις εξετάσεις για σάλιο και αίμα και είναι θετικά σε μια άλλη εξέταση που έκαναν. Τα ζώα μας δεν νοσούν, έχουν αντισώματα».

Έκανε λόγο για ολιγωρία των Αρχών από τότε που εντοπίστηκαν τα κρούσματα στα κατεχόμενα, ενώ σημείωσε ότι τα οχήματα συλλογής νεκρών ζώων κυκλοφορούσαν ελεύθερα, όπως επίσης τα βυτιοφόρα που μετέφεραν το γάλα και τις ζωοτροφές. «Ποια προστασία πήραν; Με το να ραντίζουμε τώρα τα λάστιχα τι κάνουμε; Γυρίζουν τις φάρμες ερωδιοί, αδέσποτα σκυλιά και αλεπούδες. Τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα».

Επεσήμανε ότι τα ασυμπωματικά ζώα στη δική του μονάδα είναι γύρω στις 3.500 με 4.000.

Ερωτηθείς για το χαρτί που του ζητήθηκε να υπογράψει, απάντησε ότι «δεν το υπέγραψα. Επικαλούνται συνεχώς ευρωπαικούς κανονισμούς. Τους είπαν τι ισχύει στην Κύπρο; Είμαστε ο ένας δίπλα από τον άλλο με διαφορά μέτρων όχι χιλιομέτρων».

Τόνισε ότι «δεν θα δεχτώ να μπουν στη φάρμα μου. Είμαστε τον 21ο αιώνα. Για όνομα του Θεού, θανατώσεις ζώων; Αν κτυπήσω ένα σκύλο στον δρόμο, θα πάω φυλακή. Υπάρχει κανονισμός να θανατώνεις ζώα; Δεν υπάρχει θεραπεία; Να σκοτώνουν χιλιάδες ζώα δεν έχει πρόβλημα;».

Σε ερώτηση εάν ανησυχεί για τη διασπορά, απάντησε «η νόσος αυτή, απ όσο μας πληροφορούν, ταξιδεύει 30 χλμ την ημέρα. Από τις 19 Φεβρουαρίου που διαγνώστηκε το πρώτο κοπάδι, αν αναλογιστούμε τις ημέρες, η νόσος πέρασε την Πάφο και πάει. Γιατί περιορίστηκε στην Ορόκλινη και τα Λιβάδια ή υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες;».

