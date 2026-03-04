Διαμαρτυρία έξω από τη βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, έπειτα από κάλεσμα της ανεξάρτητης φοιτητικής παράταξης ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μέλη της ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ και της Ελληνικής Ορθόδοξης Νεολαίας, τα οποία συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία της Μεγάλης Βρετανίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παρουσία των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο.

Οι διαδηλωτές υποστήριξαν ότι οι βάσεις συνδέονται με τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και ζήτησαν την άμεση αποχώρησή τους από το κυπριακό έδαφος.







