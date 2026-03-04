Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μετά το μεσημέρι να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Αργότερα στο εσωτερικό και τα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και σταδιακά ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα παράλια και στους μηδέν βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη και την Παρασκευή ενώ το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 1 εκατοστό.