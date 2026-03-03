Η Αστυνομία προχώρησε σήμερα στη σύλληψη άντρα ηλικίας 33 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού αυτοκινήτου που διαπράχθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2026, στην επαρχία Λεμεσού. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

Ο 33χρονος συνελήφθη λίγο μετά τις 8:30 το πρωί, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Ενώπιον του Δικαστηρίου οδηγήθηκε και 17χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος, σε σχέση με την ίδια υπόθεση.

Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διατάγματα εξαήμερης προσωποκράτησης τόσο για τον 33χρονο όσο και για τον 17χρονο, για σκοπούς διερεύνησης.

