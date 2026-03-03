Ενημερωμένη βρετανική πηγή με γνώση των εξελίξεων δήλωσε στην εφημερίδα The Times ότι η επίθεση με drone κατά βρετανικής αεροπορικής βάσης της RAF στην Κύπρο ενδέχεται να αποτέλεσε «προειδοποίηση» ή «μήνυμα» προς την Ευρώπη, με στόχο να αυξηθεί η πίεση ώστε ευρωπαϊκές χώρες να εμπλακούν ενεργότερα σε διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κίνηση αυτή ακολούθησε την αποτυχία της στρατηγικής της Τεχεράνης να ασκήσει πίεση μέσω επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, προκειμένου να τις εξαναγκάσει να διαμεσολαβήσουν. Όπως υποστηρίζεται, το νέο μήνυμα απευθυνόταν πλέον προς την Ευρώπη. Παράλληλα, η πηγή ανέφερε ότι δεν αποκλείεται η επίθεση να σχετίζεται με ενδείξεις αποδιοργάνωσης στην αλυσίδα διοίκησης του Ιράν.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι τμήματα της διοικητικής δομής ενδέχεται να έχουν αποδυναμωθεί, με αποτέλεσμα λιγότερο έμπειροι αξιωματικοί να ενεργούν αυτόνομα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες όπως η στοχοποίηση της Κύπρου.

Η ίδια πηγή προσθέτει ότι «το καθεστώς επιδιώκει σκόπιμα να προκαλέσει την Ευρώπη», υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάλογη ευρωπαϊκή αντίδραση.