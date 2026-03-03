Για κίνδυνο τραυματισμών και πυρκαγιάς από οχήματα προειδοποιεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι η προειδοποίηση έρχεται έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 8η εβδομάδα του 2026 στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος τραυματισμού αφορά τα επιβατικά αυτοκίνητα BMW και συγκεκριμένα τα μοντέλα 1, 3, Χ1, Χ3, Μ3 (23.7.2010-30.6.2015), Série 5 (E39) - X5 (E53) (09.11.1998 - 19.12.2003), 3 series και M3 (03.11.1998 - 24.08.2006), και τα Volvo (2025), Chrysler Pacifica και Voyager (10.05.2022 - 03.11.2024).

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αφορά τα επιβατικά αυτοκίνητα MBW X3 (G01) - X4 (G02) - Série 5 (G30) (28.05.2020 - 04.10.2024) και τα φορτηγά Man TGS και TGX (1.10.2016 - 30.12.2019) και Renault Trucks D ZE και DWIDE ZE (21.8.2023 - 17.2.2025).

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, (περιλαμβανομένου όσους ενεργούν διαδικτυακά ή εξ αποστάσεως), οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προϊόντα αυτά να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί, επίσης, τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα, να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες. H τυχόν κατοχή των πιο πάνω οχημάτων να εξετάζεται με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ιδιοκτησίας τους (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ εύρος κατασκευής, τύπος/αριθμός μοντέλου).

Όσον αφορά τυχόν εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, οι καταναλωτές καλούνται να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Πηγή: ΚΥΠΕ