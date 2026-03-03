Ο Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ ζητεί ικανό και αξιόπιστο Λειτουργό για να στελεχώσει το τμήμα του Λογιστηρίου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Διαχείριση ταμειακής ροής

Συμφιλίωση λογαριασμών

Προετοιμασία και καταγραφή καταστάσεων χρεωστών και πιστωτών

Υπολογισμός, προετοιμασία και υποβολή τριμηνιαίων καταστάσεων Φ.Π.Α

Επικοινωνία με ελεγκτές και ετοιμασία στοιχείων για τον έλεγχο των Εταιρειών

Άλλα καθήκοντα που μπορεί κατά καιρούς να ανατεθούν από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας

Ενημέρωση του λογισμικού συστήματος

Εξυπηρέτηση χρεωστών και πιστωτών

Προετοιμασία και καταγραφή καταστάσεων χρεωστών και πιστωτών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχιούχος Λογιστικής ή Δίπλωμα λογιστικής LCCΙ Higher

Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας

Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και επίλυσης προβλημάτων

Εξαιρετικές δεξιότητες στην διαπραγμάτευση και στην διαχείριση ανθρώπων

Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα

Απολαβές

Προσφέρεται πολύ καλό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email [email protected] με τον τίτλο «Λειτουργός Λογιστηρίου» μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Θα αρχειοθετήσουμε το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε μελλοντικό άνοιγμα θέσης που να ανταποκρίνεται στα δικά σας προσόντα. Τα βιογραφικά θα διαγράφονται από το αρχείο μας με την ολοκλήρωση τριών (3) ετών από την ημέρα αποστολής τους.