Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρθηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων την Τρίτη, «φαίνεται ότι σε κάποιες από τις περιουσίες στις οποίες είχε αρχίσει να κτίζει ο Αϊκούτ, οι εργασίες έχουν επαναρχίσει», ανέφεραν σε δηλώσεις τους βουλευτές, εκφράζοντας ανησυχία για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος, δήλωσε ότι στη συνεδρία «είδαμε σήμερα ξανά το θέμα του σφετερισμού των περιουσιών μας στις κατεχόμενες περιοχές» και «εκφράστηκε μεγάλη ανησυχία, ειδικά για τις εξελίξεις στην υπόθεση Αϊκούτ» και για την απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας, «από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή – καθώς και της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη», να επιστρέψει στο Ισραήλ ώστε να εκτίσει εκεί την ποινή του ο Σιμόν Αϊκούτ.

Ανέφερε ότι τόσο η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων όσο και η Κίνηση Προσφύγων Αμμοχώστου, καθώς και η Ένωση Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου, ζήτησαν κατά τη συνεδρία «να μην εκτελεστεί αυτή η απόφαση και να παραμείνει ο Σιμόν Αϊκούτ στην Κύπρο για να εκτίσει εδώ την ποινή του».

Πρόσθεσε ότι η συνεδρία έγινε κεκλεισμένων των θυρών μετά από αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας και «δεν παρέστη στη συνεδρία ούτε ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω ούτε εκπρόσωπος της Προεδρίας, τους οποίους καλέσαμε».

Ανέφερε επίσης ότι, «από όσα λέχθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, δεν αντελήφθηκα γιατί ζήτησε η Νομική Υπηρεσία να διεξαχθεί αυτή η συνεδρία κεκλεισμένων των θυρών», προσθέτοντας ότι «δεν λέχθηκε κάποιο μυστικό» και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «δεν ένιωθαν άνετα με την όλη εξέλιξη της υπόθεσης και δεν ήθελαν να αντιμετωπίσουν τα μέσα ενημέρωσης».

Ο κ. Κέττηρος είπε ακόμη ότι ενώπιον της Επιτροπής βρέθηκαν «άνθρωποι των οποίων ο Αϊκούτ σφετερίστηκε τις περιουσίες» και ότι, «σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρθηκαν στην Επιτροπή – τις οποίες οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν, παρότι τους καλέσαμε να το πράξουν ώστε να ληφθούν μέτρα το επόμενο διάστημα – φαίνεται ότι σε κάποιες από τις περιουσίες στις οποίες είχε αρχίσει να κτίζει ο Αϊκούτ, οι εργασίες έχουν επαναρχίσει».

Σε ερώτηση για τον αριθμό των περιουσιών, ανέφερε ότι πρόκειται για «περίπου 40 περιουσίες για τις οποίες έγινε η διαδικασία», σημειώνοντας ότι στην υπόθεση υπήρχαν «περίπου 180 μάρτυρες στο κατηγορητήριο».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου δήλωσε ότι στην Επιτροπή συζητήθηκε «το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία εναντίον προσώπων που εμπλέκονται στον σφετερισμό και την εμπορία ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα», προσθέτοντας ότι οι περιπτώσεις των Σιμόν Αϊκούτ και Μπεχντάντ Τζαφάρι «κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου».

Ο κ. Γεωργίου χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ανησυχητική» την πρόσφατη απόφαση γαλλικού δικαστηρίου στην υπόθεση του Μπεχντάντ Τζαφάρι, ο οποίος, όπως είπε, «απαλλάχθηκε και αφέθηκε ελεύθερος», προσθέτοντας ότι σε συνδυασμό με τη μεταφορά του Αϊκούτ στο Ισραήλ «δημιουργούνται εύλογα και αμείλικτα ερωτήματα», όπως «πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα αφεθεί ελεύθερος αμέσως μετά τη μετάβασή του» και «πώς διασφαλίζεται» ότι «δεν θα βρίσκονται ξανά στα κατεχόμενα να επιθεωρούν την πρόοδο των εργασιών του σφετερισμού».

Ανέφερε επίσης για την έκδοση του Αϊκούτ στο Ισραήλ ότι πρόκειται για «συνειδητή πολιτική απόφαση και όχι μεμονωμένα του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Λειτουργών του Υπουργείου του» και τόνισε ότι ο σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών «δεν είναι μόνο ποινικό αδίκημα, είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης, πολιτικής αξιοπρέπειας και θωράκισης της νομιμότητας».

Τέλος, είπε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις «ενδέχεται να δημιουργήσουν λανθασμένες εντυπώσεις, να εκπέμψουν εσφαλμένα πολιτικά μηνύματα και να αποθρασύνουν τόσο τους σφετεριστές όσο και το κατοχικό καθεστώς», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ιδιαίτερα επικίνδυνο προηγούμενο» και υπογραμμίζοντας την ανάγκη η κυβέρνηση να ενεργεί «έγκαιρα, αποφασιστικά και αποτελεσματικά», ώστε να διαφυλάσσεται «το κύρος του κράτους» και τα δικαιώματα των νόμιμων ιδιοκτητών.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Γιώργος Πενηνταέξ δήλωσε ότι στη συνεδρία συζητήθηκαν «δύο θέματα κεκλεισμένων των θυρών», η υπόθεση Μπεχντάντ Τζαφάρι στη Γαλλία και η υπόθεση του Σιμόν Αϊκούτ.

Για την υπόθεση Τζαφάρι ανέφερε ότι αφορά «επτά παράνομα συγκροτήματα» σε κατεχόμενη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου και ότι οι γαλλικές αρχές απέρριψαν το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας «στη βάση νομικών σφαλμάτων και όχι επί της ουσίας», προσθέτοντας ότι «δεν αποτελεί δεδικασμένο» και ότι, όπως είπε, «δεν ακυρώνεται το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης».

Για την υπόθεση Αϊκούτ ανέφερε ότι υπάρχει αίτημα να μεταβεί στο Ισραήλ για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής, προσθέτοντας ότι μέχρι σήμερα έχει εκτίσει περίπου 20 μήνες, ενώ είπε ότι, όπως αναφέρθηκε, υπήρξαν «διαβεβαιώσεις» από τις ισραηλινές αρχές ότι θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του στο Ισραήλ.

Δήλωσε, ωστόσο, ότι «πληροφορούμαστε – και αυτό μας ανησυχεί – ότι ενώ ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή, οι εταιρείες του συνεχίζουν να κτίζουν στα κατεχόμενα», κάτι που χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ανησυχητικό».

Η Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, μετά από αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας, και αφορούσε τις πρόσφατες εξελίξεις ως προς την εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία για υποθέσεις σφετερισμού και εμπορίας ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Πηγή: ΚΥΠΕ