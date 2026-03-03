Ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου απέστειλε επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας τη λήψη άμεσων και στοχευμένων προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό των κινδύνων που προκύπτουν από τα πρόσφατα περιστατικά αφθώδους πυρετού.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η προστασία της δημόσιας υγείας, η διασφάλιση της επισιτιστικής αλυσίδας και η προστασία της οικονομικής σταθερότητας της χώρας καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή αυξημένων μέτρων πρόληψης, με έμφαση σε περιοχές όπου δεν ασκείται πλήρης και αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος Τυροκόμων ζήτησε:

· Την ανάκληση ή/και προσωρινή αναστολή λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων που βρίσκονται εντός της Νεκρής Ζώνης ή πέριξ αυτής (περιοχή Περγάμου), μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η συμμόρφωσή τους με τα πρωτόκολλα υγειονομικής ασφάλειας και βιοπροστασίας.

· Την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σημεία διέλευσης και την εντατικοποίηση της επιτήρησης κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε παράνομη διακίνηση ζώων, ζωοτροφών ή υλικών που ενδέχεται να μεταφέρουν τη νόσο.

· Τον συνεχή και ενδελεχή έλεγχο στο σημείο διέλευσης του Περγάμου, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες μονάδων στην περιοχή του Περγάμου διαμένουν και δραστηριοποιούνται εκτός των περιοχών που τελούν υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυσχεραίνοντας ουσιαστικά την αποτελεσματική εποπτεία των μετακινήσεων και των επαφών τους

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι οι εισηγήσεις του εδράζονται στην αρχή της πρόληψης, καθώς και στις μέχρι σήμερα ενδείξεις που συγκλίνουν στη μεταφορά του ιού μέσω των κατεχόμενων περιοχών, και αποσκοπούν αποκλειστικά στη θωράκιση της παραγωγικής αλυσίδας, της ασφάλειας των τροφίμων και της αξιοπιστίας των κυπριακών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου τονίζει ότι η έγκαιρη και συντονισμένη εφαρμογή προληπτικών μέτρων αποτελεί τη μόνη ασφαλή οδό για την αποφυγή σοβαρών επιπτώσεων στον πρωτογενή τομέα, καθώς και τη θωράκιση της κτηνοτροφικής παραγωγής και της τυροκομίας, που αποτελούν βασικούς πυλώνες της οικονομίας του τόπου.