Την άμεση και αποφασιστική στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο υπογράμμισε με ανάρτησή της η Πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου κάνοντας λόγο για έμπρακτη ενίσχυση της άμυνας της χώρας.

Όπως ανέφερε, η Αθήνα προχώρησε στην αποστολή των φρεγατών Κίμων και Ψαρά , καθώς και μαχητικών αεροσκαφών που έφθασαν στην Κύπρο, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αποτρεπτικής παρουσίας και της προστασίας κρίσιμων υποδομών.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι η κίνηση αυτή αποδεικνύει «τη βούληση για ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας και της προστασίας της Κύπρου», ενώ τόνισε πως η ελληνική παρουσία επιβεβαιώνει «τους άρρηκτους εθνικούς και αδελφικούς δεσμούς» μεταξύ των δύο χωρών.

Εξέφρασε, παράλληλα, θερμές ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, καθώς και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, οι οποίοι, όπως ανέφερε, μεταβαίνουν για συντονισμό ενεργειών.

«Στις δύσκολες στιγμές, όπως και στις εύκολες, η Ελλάδα παραμένει το σταθερό και ισχυρό μας στήριγμα», καταλήγει η δήλωση, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή.



