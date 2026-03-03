Σοβαρά ερωτήματα αξιοπιστίας εγείρονται γύρω από βίντεο που διακινείται στα κοινωνικά δίκτυα και υποστηρίζει ότι στο κουφάρι ιρανικού drone τύπου Shahed 136, το οποίο φέρεται να στόχευσε τη βρετανική βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, εντοπίστηκε ρωσικός αντιαντιπαρεμβολικός δέκτης «Kometa-M».

Οι αναρτήσεις αφήνουν να εννοηθεί ότι η παρουσία του συγκεκριμένου συστήματος – το οποίο χρησιμοποιείται σε ρωσικά drones και πυραύλους στον πόλεμο της Ουκρανίας – αποδεικνύει «αντίστροφη μεταφορά τεχνολογίας» μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης.

Ωστόσο, η ίδια η πλατφόρμα στην οποία αναρτήθηκε το βίντεο πρόσθεσε διορθωτικό πλαίσιο (community context), επισημαίνοντας ότι:

  • Το οπτικό υλικό προέρχεται από την Ουκρανία το 2024. Σχετικό ρεπορτάζ με φωτο ειχε η Indipendent

  • Δεν σχετίζεται με οποιοδήποτε πρόσφατο περιστατικό στην Κύπρο

  • Οι ρωγμές και τα σημάδια στο εξάρτημα ταυτίζονται απόλυτα με παλαιότερο βίντεο

Με άλλα λόγια, το υλικό ανακυκλώθηκε και παρουσιάστηκε ως «νέο» και «κυπριακό», ενώ πρόκειται για καταγεγραμμένο περιστατικό άλλου μετώπου.