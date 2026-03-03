Σοβαρά ερωτήματα αξιοπιστίας εγείρονται γύρω από βίντεο που διακινείται στα κοινωνικά δίκτυα και υποστηρίζει ότι στο κουφάρι ιρανικού drone τύπου Shahed 136, το οποίο φέρεται να στόχευσε τη βρετανική βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, εντοπίστηκε ρωσικός αντιαντιπαρεμβολικός δέκτης «Kometa-M».

Οι αναρτήσεις αφήνουν να εννοηθεί ότι η παρουσία του συγκεκριμένου συστήματος – το οποίο χρησιμοποιείται σε ρωσικά drones και πυραύλους στον πόλεμο της Ουκρανίας – αποδεικνύει «αντίστροφη μεταφορά τεχνολογίας» μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης.

Η αρχική ανάρτηση:

Σήμερα, όλοι οι Κύπριοι (αδέλφια μας) μην ξεχάσουμε να «ευχαριστήσουμε» τις ευρωπαϊκές εταιρείες που προμηθεύουν υλικά, δίνοντας τη δυνατότητα σε δικτάτορες να κατασκευάζουν Σαχέντ. Ανάμεσά τους και η Taoglas, με έδρα την Ιρλανδία.#Iran #Shahed #CyprusAttack pic.twitter.com/8JSlix978o — Κώστας (@KostasNton) March 2, 2026

Ακολουθούν και άλλες αναρτήσεις:





Russian anti-jamming “Kometa-M” receiver was reportedly found in the wreckage of an Iranian Shahed-136 drone that targeted the UK’s Akrotiri Air Base in Cyprus.



The same system is used on Russian drones and missiles in Ukraine, suggesting possible reverse tech transfers between… pic.twitter.com/QWRyCqYTs8 — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

There are credible open-source reports showing that certain Russian versions of the Iranian Shahed/Geran drones (like the Geran-2 variants) have been fitted with advanced anti-jamming navigation modules such as the Kometa (Kometa-M) satellite navigation antenna, designed to help… pic.twitter.com/YH0ScREOff — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) March 2, 2026

Ωστόσο, η ίδια η πλατφόρμα στην οποία αναρτήθηκε το βίντεο πρόσθεσε διορθωτικό πλαίσιο (community context), επισημαίνοντας ότι:

Το οπτικό υλικό προέρχεται από την Ουκρανία το 2024. Σχετικό ρεπορτάζ με φωτο ειχε η Indipendent

Δεν σχετίζεται με οποιοδήποτε πρόσφατο περιστατικό στην Κύπρο

Οι ρωγμές και τα σημάδια στο εξάρτημα ταυτίζονται απόλυτα με παλαιότερο βίντεο

Με άλλα λόγια, το υλικό ανακυκλώθηκε και παρουσιάστηκε ως «νέο» και «κυπριακό», ενώ πρόκειται για καταγεγραμμένο περιστατικό άλλου μετώπου.



