Σήμερα τελείται η κηδεία του 17χρονου, Γιάννου Νικολάου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε οδική σύγκρουση που συνέβη το Σάββατο στη Λευκωσία.

Σε ανάρτηση ο λογαριασμός People's Athletic Club Omonoia 29M αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του 17 χρόνου Γιάννου Νικολάου μετά από δυστύχημα.

Ο Γιάννος διετέλεσε μέλος της ακαδημίας μας στην Κ-16 την χρονιά 2023-24. Ενώ επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 29 λόγω της αγάπης του για την ΟΜΟΝΟΙΑ.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη η ώρα 15:00 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στο Στρόβολο. Το Σωματείο μας θα παρευρεθεί δια αντιπροσωπείας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει αδελφέ μας. Δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και τους δικούς σου ανθρώπους».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Αστυνομία «αυτοκίνητο που οδηγούσε 54χρονος στην οδό Σταυραετού στο Στρόβολο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 17χρονος.

Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε το θάνατο του γύρω στις 8 το βράδυ.

Στον οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με τελική ένδειξη 63μg αντί 22μg που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο και αφού συνελήφθη, τέθηκε υπό κράτηση.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις».

