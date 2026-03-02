Η Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις και αξιολογεί με τη δέουσα υπευθυνότητα κάθε δήλωση που γίνεται και κάθε πληροφορία που λαμβάνεται είπε απόψε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επισημαίνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στον κατ’ εξοχή ανθρωπιστικό της ρόλο ως παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή και στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, απόψε, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «σήμερα το απόγευμα έχουν φτάσει στη χώρα μας τα τέσσερα αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας ως αποτέλεσμα της άμεσης ανταπόκρισης της Ελληνικής Κυβέρνησης κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ασφαλώς και ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Κυβέρνηση για τον στενό συντονισμό και τη διαρκή επικοινωνία στην οποία βρισκόμαστε.

Όπως έχει ανακοινωθεί, αναμένονται και οι δύο φρεγάτες μαζί με τα συστήματα που τις επανδρώνουν.

Πέραν τούτου, σήμερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε δια φυσικής παρουσίας, νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, στο πλαίσιο της διαρκούς αξιολόγησης των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται αλλά και των πληροφοριών που υπάρχουν.

Τα μέτρα και οι διαδικασίες, τα πρωτόκολλα που έχουν ληφθεί αξιολογήθηκαν από όλα τα μέλη του ΣΕΑ, το οποίο θα βρίσκεται σε διαρκή διαβούλευση.

Αύριο θα βρίσκεται στη χώρα μας ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον ομόλογο του κ. Βασίλη Πάλμα, αλλά και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λεπτομέρειες για τη συνάντηση θα δοθούν στη δημοσιότητα αύριο το πρωί.

Οι διπλωματικές επαφές τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και του Υπουργού Εξωτερικών ήταν διαρκείς καθ΄ όλη τη διάρκεια της μέρας. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε σήμερα δύο φορές με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βεβαίως με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, τον Καγκελάριο της Γερμανίας και με τον Πρόεδρο του Λιβάνου.

Οι διπλωματικές επαφές μαζί με τους εταίρους μας, τα κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και τρίτα κράτη συνεχίζονται και παρακολουθούμε πολύ στενά όλες τις εξελίξεις».

Κληθείς να πει αν η Κυβέρνηση αξιολογεί το περιεχόμενο του βίντεο δηλώσεων Ιρανού υψηλόβαθμου στρατιωτικού, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχουμε ενημερωθεί. Αξιολογείται το βίντεο ως προς την εγκυρότητα του καταρχάς και το περιεχόμενο του. Πέραν τούτου, όμως, η Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τόσο τις εξελίξεις αλλά και αξιολογεί με τη δέουσα υπευθυνότητα κάθε δήλωση που γίνεται. Αυτό το οποίο επισημαίνουμε είναι ότι παραμένει η Κυπριακή Δημοκρατία προσηλωμένη στον κατ’ εξοχή ανθρωπιστικό της ρόλο ως παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι δικές μας ενέργειες άπτονται αποκλειστικά και μόνο του ανθρωπιστικού μας ρόλου και σε αυτή ακριβώς την πορεία θα συνεχίσουμε. Ασφαλώς, όμως, παρακολουθούνται όλες οι πληροφορίες που έρχονται, οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό και αξιολογείται κάθε πληροφορία που έρχεται κοντά μας».