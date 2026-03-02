Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η κοινότητα Ακρωτηρίου μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου.

Μιλώντας στις Τομές στα Γεγονότα, ο Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου Γιώργος Κωνσταντίνου ανέφερε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν ακούστηκε ισχυρή έκρηξη και ακολούθησε ήχος σειρήνων, γεγονός που προκάλεσε πανικό στους κατοίκους.

«Μόλις άκουσα τις σειρήνες και τον θόρυβο, επικοινώνησα άμεσα με τον Δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου. Ήρθε αμέσως στην περιοχή. Παράλληλα μίλησα με τις Βρετανικές Βάσεις και με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα δόθηκε εντολή από την Πολιτική Άμυνα για εκκένωση της κοινότητας και οι διαδικασίες ξεκίνησαν άμεσα.

Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στα άτομα με κινητικά προβλήματα, τα οποία, με τη συνδρομή της Πολιτικής Άμυνας, μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Μεγάλο μέρος των κατοίκων κατέφυγε σε συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ υπήρξε πρόβλεψη και για φιλοξενία σε σχολεία, αν και – όπως σημείωσε – ελάχιστοι επέλεξαν αυτή τη λύση.

Αρκετοί μεταφέρθηκαν επίσης σε δωμάτια που διαθέτει το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στην Ερήμη.

Ο κ. Κωνσταντίνου τόνισε ότι οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο, τη διοίκηση των Βάσεων, τις αρχές της Δημοκρατίας και την Πολιτική Άμυνα.

«Θα δούμε αύριο με το φως της ημέρας πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέσα στη νύχτα και θα επαναξιολογήσουμε. Ό,τι χρειαστεί ο κόσμος, θα είμαστε κοντά του», υπογράμμισε.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, με τις τοπικές αρχές να διαβεβαιώνουν ότι προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια και η στήριξη των κατοίκων της περιοχής.