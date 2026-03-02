Διασωληνωμένη σε ιδιωτικό νοσοκομείο νοσηλεύεται 61χρονη, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, το πρωί της Δευτέρας, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 7 το πρωί, σε δρόμο στην περιοχή Ύψωνα κι ενώ η 61χρονη κινείτο πεζή. Στην προσπάθεια της να διασταυρώσει και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 33χρονη.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε την 61χρονη σε ιδιωτικό νοσοκομείο της πόλης.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η 61χρονη έχει τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, καθώς επίσης στα πλευρά και στο δεξί πόδι.

Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας της θεωρείται ως αρκετά σοβαρή.

Το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.