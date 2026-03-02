Γυναίκα ηλικίας 58 ετών τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, λίγο μετά τις 07:00, στον αυτοκινητόδρομο παρά το ύψος της Γεροσκήπου με κατεύθυνση προς Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όχημα που οδηγούσε η 58χρονη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, πλαγιολίσθησε με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για ενδεχόμενο απεγκλωβισμό της οδηγού.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Σύμφωνα με τον επί καθήκοντι ιατρό, φέρει ελαφρά τραύματα και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση.

Στη σκηνή του ατυχήματος μετέβησαν επίσης μέλη της Τροχαίας Πάφου, τα οποία διενεργούν εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

Πηγή: ΚΥΠΕ