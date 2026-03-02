Συνολικά 60 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Κύπρου ακυρώθηκαν σήμερα λόγω της κατάστασης στην περιοχή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και τα χτυπήματα σε άλλες χώρες από το Ιράν.

Σύμφωνα με πηγές από την Hermes Airports, οι 42 πτήσεις αφορούν τη Λάρνακα. Συγκεκριμένα 21 αφίξεις και 21 αναχωρήσεις.

Οι 18 πτήσεις αφορούν την Πάφο. Συγκεκριμένα 9 αφίξεις και 9 αναχωρήσεις.

Οι επιβάτες παροτρύνονται πριν μεταβούν στο Αεροδρόμιο να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.

Πηγή: ΚΥΠΕ