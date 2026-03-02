Την πραγματοποίηση ελέγχων σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που αφορούν το εθνικό σχέδιο δράσης, σε σχέση με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΣΔΕ), επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω εκπροσώπου της στο ΚΥΠΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI), παρακολουθεί στενά τις πρόσφατες εξελίξεις στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου δράσης που υιοθετήθηκε από τις ελληνικές αρχές σε σχέση με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΣΔΕ),» τονίζει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής στο ΚΥΠΕ.

«Ειδικότερα, η DG AGRI θα επαληθεύσει, μέσω ελέγχων (audits), την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης και θα αξιολογήσει κατά πόσον τα μέτρα αυτά αντιμετωπίζουν επαρκώς τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί, διασφαλίζοντας ότι οι πληρωμές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής χορηγούνται αποκλειστικά για επιλέξιμα και υπαρκτά ζώα,» συμπληρώνει.

Το σχέδιο, με αρμόδιο φορέα εφαρμογής στο παρελθόν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά σήμερα από τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αφορά το νέο σχέδιο που κατατέθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2025 στην Κομισιόν και προβλέπει δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας για διαχωρισμό επιλέξιμων και μη εκτάσεων, νέος τρόπος καταγραφής των αιγοπροβάτων με ηλεκτρονικό «βώλο», περισσότεροι και πιο στοχευμένοι έλεγχοι από μικτά κλιμάκια, καθώς και εργαλεία για τη διαπίστωση της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων μέσω διασταυρωτικών ελέγχων με το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες ψηφιακές βάσεις.

Σύμφωνα με έγγραφο της ΑΑΔΕ που είδε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), με ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου 2026, το οποίο όμως έφτασε στη Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου - μετά το πέρας της λειτουργίας της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - τα μεσάνυχτα της 26ης Φεβρουαρίου όπως αναφέρει η Καθημερινή, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι τα βοσκοτοπικά δικαιώματα αποτελούν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που έχουν χορηγηθεί σε προηγούμενα έτη στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2014-2022 ή έχουν μεταβιβαστεί και ότι «παραμένουν σε ισχύ».

Στο έγγραφο αποσαφηνίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να μη συνεχιστεί η πληρωμή δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν από το εθνικό απόθεμα σε προγενέστερο χρόνο, ακόμη και όταν οι δικαιούχοι έχουν έδρα την Κρήτη, με την υπηρεσία του «νέου ΟΠΕΚΕΠΕ» να επιβεβαιώνει ότι συνεχίζει να τροφοδοτεί το νησί με βοσκοτόπια σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να παραμείνουν ενεργά δικαιώματα που αποκτήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο, όπως διαπιστώθηκε, με ψευδείς δηλώσεις.

Σχετικά με θέσεις της νέας υπηρεσίας που πληρώθηκαν από στελέχη που βρίσκονται υπό την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), τα οποία διατηρήθηκαν σε θέσεις ευθύνης υπό τη νέα διοίκηση του οργανισμού υπό την ΑΑΔΕ, χωρίς να μεσολαβήσει πειθαρχικός έλεγχος ή κρίσεις - σύμφωνα με ρεπορτάζ του in.gr - «η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να σχολιάσει», παραπέμποντας διά του εκπροσώπου της στην ίδια την EPPO.

Πηγή: ΚΥΠΕ