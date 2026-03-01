Το ισραηλινό Υπουργείο Υγείας ξεκίνησε έκτακτη επιχείρηση επαναπατρισμού γιατρών και άλλων κρίσιμων εργαζομένων στον τομέα οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό, λόγω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης της κρίσης με το Ιράν αλλά και της παρατεταμένης αναστολής πτήσεων προς και από το Ισραήλ, εξαιτίας του κλεισίματος του εναέριου χώρου, Στην επιχείρηση αυτή, σύμφωνα με ισραηλινή εφημερίδα, θα συμβάλει η Κύπρος, με την ενεργοποίηση ενός θαλάσιου διαδρόμου επιστροφής.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει η εφημερίδα "Γεντιόντ Αχρονότ", σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία περίπου 1.300 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας βρίσκονται εκτός Ισραήλ, εκ των οποίων περίπου 500 έχουν χαρακτηριστεί «απαραίτητοι» για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος υγείας.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται ο ρόλος της Κύπρου, καθώς από το νησί ενεργοποιείται ο πρώτος θαλάσσιος διάδρομος επιστροφής. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από κυπριακό λιμάνι αναμενόταν να αναχωρήσει η πρώτη ομάδα 20 ατόμων με φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σε ταξίδι διάρκειας περίπου οκτώ ωρών, με πρόβλεψη για χρήση σωσιβίων. Η εφημερίδα σημειώνει ότι αυτός είναι επί του παρόντος ο μοναδικός ανοιχτός δίαυλος για τον επαναπατρισμό Ισραηλινών πολιτών.

Το Υπουργείο Υγείας περιγράφει την επιχείρηση ως δοκιμαστική (pilot), με στόχο να αξιολογηθεί η ασφάλεια της διαδικασίας και η αντοχή των συμμετεχόντων πριν προχωρήσει σε ευρύτερη εφαρμογή. Εφόσον το εγχείρημα κριθεί επιτυχές, σχεδιάζεται δεύτερη αποστολή ήδη από την επόμενη ημέρα, με τη συμμετοχή περίπου 70 επιπλέον εργαζομένων.

Παράλληλα, εξετάζονται εναλλακτικές διαδρομές σε περίπτωση που ο εναέριος χώρος παραμείνει κλειστός. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η μεταφορά προσωπικού σε αεροδρόμια γειτονικών χωρών με ανοιχτές χερσαίες διελεύσεις προς το Ισραήλ, όπως η Ιορδανία ή η Αίγυπτος, και στη συνέχεια η είσοδος στη χώρα με λεωφορεία υπό κρατική συνοδεία και ασφάλεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ