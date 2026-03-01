Ο αγώνας του Αυξεντίου ας αποτελέσει λουτρό παλιγγενεσίας και για τις προσπάθειές μας για απελευθέρωση της πατρίδας, δήλωσε την Κυριακή ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Γεώργιος.

Σε δηλώσεις του, μετά το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του ήρωα της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου, στον Μαχαιρά, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ανέφερε ότι «όπως ο αγώνας του Αυξεντίου και η θυσία του έγιναν τότε λουτρό παλιγγενεσίας, για τον ένδοξο αγώνα της ΕΟΚΑ, και ο αγώνας δυναμώθηκε, έτσι ας γίνει και τώρα».

«Ας αποτελέσει λουτρό παλιγγενεσίας και για τις προσπάθειές μας, ώστε, έχοντας υπόψη μας τις αξίες του, να προχωρήσουμε κι εμείς στον δρόμο για την απελευθέρωση της πατρίδας», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ