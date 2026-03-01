Στη σύλληψη πέντε προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως, μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου η Αστυνομία, στο πλαίσιο οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 542 οχήματα και ελέγχθηκαν οι οδηγοί καθώς και 213 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά.

Διενεργήθηκαν, παράλληλα, 32 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες.

Εξάλλου, η Αστυνομία σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 132 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, από τις οποίες ξεχωρίζουν 46 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διενεργήθηκαν επίσης 398 έλεγχοι αλκοτέστ κατά τους οποίους 16 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 7 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ