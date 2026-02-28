Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας επανέλαβε το Σάββατο σύσταση προς τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές πλοίων υπό κυπριακή σημαία να αποφεύγουν οποιαδήποτε προσέγγιση και συναλλαγές σε ξένα λιμάνια και/ή χώρες όπου επικρατεί πολιτική αστάθεια και/ή ένοπλες και/ή εμφύλιες συγκρούσεις (ή είναι προφανές ότι αυτές είναι επικείμενες).

Σύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφει ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου, Θεόδουλος Μεσημέρης, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας συνιστά στους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές, τους διευθυντές και τους πλοιάρχους πλοίων υπό κυπριακή σημαία που δραστηριοποιούνται ή διέρχονται από την εν λόγω περιοχή να διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση και στενή επικοινωνία με τις λιμενικές αρχές, τις αρχές του κράτους σημαίας και τους τοπικούς ναυτικούς πράκτορες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS, και να αυξήσουν, κατά περίπτωση, την αυστηρότητα της εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας επί του πλοίου, προκειμένου να προστατεύσουν το πλοίο και το πλήρωμά του.

Προστίθεται ότι, λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης, συνιστάται στα πλοία υπό κυπριακή σημαία που δραστηριοποιούνται στην πληγείσα περιοχή να εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας ισοδύναμα με το επίπεδο ασφαλείας 3 του ISPS, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ασφαλείας πλοίων, να αξιολογούν προσεκτικά την κατάσταση ασφαλείας σε κάθε λιμάνι προσέγγισης ή όταν παραμένουν ή πλέουν σε χωρικά ύδατα, κατά περίπτωση, και, εάν είναι απαραίτητο, να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας επί του πλοίου, προκειμένου να προστατεύσουν το πλοίο και το πλήρωμά του.

Συνιστάται, επίσης, η επανεκτίμηση της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ και άλλες πληγείσες περιοχές και η εξέταση του ενδεχομένου παραμονής σε ασφαλές λιμάνι/αγκυροβόλιο σε γειτονικές χώρες εκτός της πληγείσας περιοχής έως ότου σταθεροποιηθούν οι συνθήκες, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση των προειδοποιήσεων πλοήγησης (NAVTEX) στην περιοχή και άμεση αναφορά οποιουδήποτε σχετικού με την ασφάλεια περιστατικού στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ