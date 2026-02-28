Το 2026, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Μάρτιος καθιερώνεται ως Μήνας Ενημέρωσης Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας και ο θεσμός αυτός συνεχίζεται, με στόχο μέσα από τις προγραμματισμένες δράσεις να ενημερωθούν οι πολίτες για το έργο και τη σημασία του συστήματος Πολιτικής Άμυνας, καθώς και για τα βασικά μέτρα αυτοπροστασίας που μπορούν να εφαρμόσουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως την 1η Μαρτίου τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Άμυνας (World Civil Defence Day), η οποία καθιερώθηκε το 1990, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Άμυνας (International Civil Defence Organisation-ICDO), οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή το καταστατικό του ICDO.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η πολιτική άμυνα ως σύστημα αφορά σύνολο μέτρων και ενεργειών που λαμβάνονται προληπτικά ή κατά τη διάρκεια ή και μετά, προκειμένου να αποφευχθούν ή να αντιμετωπιστούν/διαχειριστούν επαρκώς οι/τις συνέπειες μιας συμφοράς/καταστροφής.

Προστίθεται ότι παράλληλα με την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Άμυνας, όλες οι Δυνάμεις και υπηρεσίες, οι οποίες θεσμικά είναι ενταγμένες στο σύστημα πολιτικής προστασίας και πρωτίστως η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, τιμούν τους πρωτεργάτες της οργάνωσης και λειτουργίας τόσο του συστήματος, όσο και της Δύναμης, αλλά και όσους έχουν κατά καιρούς θυσιαστεί στο βωμό του καθήκοντος.

Προστίθεται ότι η Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Άμυνας αποκτά ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία χρόνια, καθώς οι εμπόλεμες συρράξεις που συνεχίζονται στην Ουκρανία και την περιοχή της Μέσης Ανατολής αποδεικνύουν ακόμα περισσότερο τη σημαντικότητα του συστήματος πολιτικής άμυνας τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ιδιαίτερη μνεία και πρέπουσα τιμή αποτίει το Υπουργείο «στους άοκνους, αθόρυβους εργάτες του συστήματος, στους εθελοντές και εθελόντριες της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας, οι οποίοι σε κάθε ανταπόκριση και δράση επιδεικνύουν την ακατάπαυστη, αγνή, εθελοθυσία τους, αλλά και προς τους αμυνίτες και αμυνίτριες που υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια την Πολιτική Άμυνα και οι οποίοι συμβάλλουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας σε πιθανούς φυσικούς ή ανθρωπογενείς κινδύνους».

Την Πέμπτη, 5 Μαρτίου, ώρα 10:30 π.μ., στο αμφιθέατρο «Θεόφιλος Γεωργιάδης» του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, θα παρουσιαστούν οι προγραμματισμένες δράσεις της Πολιτικής Άμυνας, στο πλαίσιο του Μήνα Πολιτικής Προστασίας 2026, καταλήγει η ανακοίνωση.

