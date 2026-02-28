Άρχισαν σήμερα Σάββατο στην Αραδίππου οι διαδικασίες για ταφή των ζώων κτηνοτροφικής μονάδας στην οποία εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα αφθώδους πυρετού, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Αραδίππου, Χριστόδουλος Πάρτου.

Όπως είπε, «σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες στην Αραδίππου για την ταφή των ζώων της κτηνοτροφικής μονάδας όπου εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα του αφθώδους πυρετού. Η κτηνοτροφική μονάδα αριθμεί άνω των τεσσάρων χιλιάδων αιγοπροβάτων και για την ταφή των ζώων θα ακολουθεί το πρωτόκολλο που έχει δοθεί ήδη από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος».

Ανέφερε ακόμα ότι «οι κτηνίατροι αναμένεται να αρχίσουν σήμερα ή αύριο να εμβολιάζουν αιγοπρόβατα. Τόσο οι κτηνοτρόφοι όσο και οι ιδιώτες κτηνίατροι ακολουθούν το πλάνο εμβολιασμού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και ως τοπικές αρχές είμαστε στη διάθεση τους να βοηθήσουμε όπου μπορούμε», είπε.

Είμαστε, συνέχισε ο κ. Πάρτου, «σε καλό δρόμο λαμβάνοντας υπόψη πως μέχρι χθες Παρασκευή δεν εντοπίστηκαν άλλα θετικά κρούσματα του αφθώδους πυρετού».

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Δήμαρχος Αραδίππου είπε πως «ο Δήμος διαθέτει αρκετά χοιροστάσια και όπως ενημερωθήκαμε από τις Κτηνιατρικές για τα γουρούνια υπάρχει διαφορετικό εμβόλιο. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να εμβολιαστούν τα αιγοπρόβατα που βρίσκονται σε μονάδες γύρω από τα χοιροστάσια, δεδομένου πως σε περίπτωση που κολλήσουν τον αφθώδη πυρετό τα γουρούνια, αναπαράγουν τον ιό σε πολύ μεγάλη ποσότητα», είπε.

Γι’ αυτό, συνέχισε, «πρέπει να προστατευθούν τα χοιροστάσια, λαμβάνοντας υπόψη πως τα συμπτώματα του αφθώδους πυρετού στα αιγοπρόβατα είναι πιο ήπια και χρειάζεται η προστασία των γουρουνιών από ενδεχόμενη μόλυνση τους».

Ερωτηθείς για τη συνάντηση που είχαν την Πέμπτη το βράδυ στους Τρούλλους οι κτηνοτρόφοι, ο κ. Πάρτου απάντησε πως «σ’ αυτήν παρευρέθηκε η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου καθώς και Βουλευτές της επαρχίας Λάρνακας. Οι κτηνοτρόφοι που συμμετείχαν στη συνάντηση προέρχονταν από την Αραδίππου, τους Τρούλλους, τα Λιβάδια και την Ορόκλινη».

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στη συζήτηση, συνέχισε, «ήταν και το ζήτημα της οικονομικής αποζημίωσης για τα ζώα που θα θανατωθούν και οι κτηνοτρόφοι ανέφεραν πως όταν συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα θα ήταν καλό οι αρμόδιοι να ακούσουν και τις δικές τους απόψεις».

Ακόμα ανέφερε ο Δήμαρχος «ένας κτηνοτρόφος από τους Τρούλλους έθεσε και το γεγονός ότι ενώ του είχαν αναφέρει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες πως το κοπάδι του, αποτελούμενο από χίλια και πλέον αιγοπρόβατα, ήταν αρνητικό στη συνέχεια οι εξετάσεις έδειξαν πως εντοπίστηκε κρούσμα. Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος ανέφερε επίσης ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ζήτησαν να θανατωθούν τα ζώα του, παρά το γεγονός ότι δεν του δίνονται γραπτώς τα θετικά αποτελέσματα, προκειμένου να πειστεί ότι όντως στο κοπάδι του εντοπίστηκε θετικό κρούσμα αφθώδους πυρετού», σημείωσε.

Θεωρώ, κατέληξε ο κ. Πάρτου, ότι «είμαστε σε καλό δρόμο ωστόσο έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος».

