Εξι πλανήτες θα είναι ορατοί απόψε είτε με δια γυμνού οφθαλμού είτε με τηλεσκόπιο σε ένα σπάνιο φαινόμενο.

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο των Φροντιστηρίων Φάκα, στον βραδινό ουρανό θα συνυπάρξουν έξι πλανήτες και συγκεκριμένα οι Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος, Δίας, Ουρανός και Ποσειδώνας.

Πρόκειται, αναφέρεται, για ένα σπάνιο φαινόμενο και διευκρινίζει ότι οι πλανήτες δεν θα βρίσκονται σε ευθεία γραμμή ή σύνοδο αλλά θα έχουν κοινή, ταυτόχρονη εμφάνιση στον ουρανό για ένα γήινο παρατηρητή.

Σημειώνεται ότι οι πλανήτες Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος και Δίας είναι παρατηρήσιμοι δια γυμνού οφθαλμού ενώ οι πλανήτες Ουρανός και Ποσειδώνας είναι παρατηρήσιμοι μόνο με τη χρήση τηλεσκοπίου.

Αναφέρεται επίσης ότι το Παγκύπριον Γυμνάσιον, με αφορμή το φαινόμενο της ταυτόχρονης εμφάνισης έξι πλανητών στον ουρανό, θα πραγματοποιήσει αστροβραδιά η ώρα 18:30, με διάλεξη από τον Αστροφυσικό Χρύσανθο Φάκα, με θέμα «Το Ηλιακό μας σύστημα από την αρχαιότητα έως σήμερα». Θα ακολουθήσει αστρονομική παρατήρηση της Σελήνης και άλλων πλανητών με τηλεσκόπιο από το Αστεροσκοπείο του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ