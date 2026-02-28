Υπό την επίδραση ψυχρής αέριας μάζας παραμένει η Κύπρος μέχρι και τη Δευτέρα, με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και πιθανότητα μεμονωμένων βροχών ή και ελαφράς χιονόπτωσης στα ορεινά.

Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος τις επόμενες ημέρες, ωστόσο κατά διαστήματα θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται παγετός. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα ανέρχεται στα 2 εκατοστά.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή, μέχρι και τη Δευτέρα.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 7 στα παράλια και στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Κυριακή και τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τρίτη θα σημειώσει άνοδο.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 2 εκατοστά.