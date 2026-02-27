Η Κύπρος κατατάσσεται στη δεύτερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την αναλογία μεταναστών σε σχέση με τον πληθυσμό της για το 2024, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, το 2024 καταγράφηκαν 42 μετανάστες ανά 1.000 κατοίκους στην Κύπρο, γεγονός που την τοποθετεί αμέσως μετά τη Μάλτα με 60 ανά 1.000 κατοίκους, και μπροστά από το Λουξεμβούργο με 38 ανά 1.000 κατοίκους.

Σε επίπεδο ΕΕ, 4,2 εκατομμύρια πολίτες τρίτων χωρών μετανάστευσαν το 2024 σε κράτη μέλη της ΕΕ. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει αιτούντες άσυλο ούτε άτομα από την Ουκρανία που βρίσκονται υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας σε ορισμένες χώρες. Παράλληλα, 1,5 εκατομμύριο άτομα μετακινήθηκαν εντός της Ένωσης, δηλαδή από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Συνολικά, στην ΕΕ αντιστοιχούσαν 9,2 μετανάστες από χώρες εκτός ΕΕ ανά 1.000 κατοίκους για το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών και στον αντίποδα της κατάταξης, τη χαμηλότερη αναλογία μετανάστευσης κατέγραψε η Σλοβακία, με μόλις 1 μετανάστη ανά 1.000 κατοίκους. Ακολουθεί η Γαλλία με 6, ενώ η Ιταλία, η Λετονία, η Βουλγαρία και η Πολωνία κατέγραψαν από 8 μετανάστες ανά 1.000 κατοίκους.

Σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη, ο αριθμός των μεταναστών από χώρες εκτός ΕΕ ήταν υψηλότερος από εκείνον των μεταναστών που προέρχονταν από άλλα κράτη-μέλη. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτέλεσαν το Λουξεμβούργο – όπου το 85,5% των μεταναστών προήλθε από άλλα κράτη της ΕΕ – και η Ρουμανία με ποσοστό 56,0%.

Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά μεταναστών από τρίτες χώρες καταγράφηκαν στην Τσεχία (87,0%), στην Ιταλία (86,2%) και στην Ισπανία (84,5%). Τα στοιχεία αναδεικνύουν την Κύπρο ως μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πίεση από τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνοντας τον ιδιαίτερο ρόλο της στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική εικόνα του 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ