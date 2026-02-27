Συμβούλια Κοινωνικής Ευημερίας και των άλλοι φορείς των ορεινών κοινοτήτων ενημερώθηκαν σήμερα για τις δυνατότητες ανάπτυξης προγραμμάτων για παιδιά και ηλικιωμένους, με την αξιοποίηση των σχεδίων του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η ενημέρωση ήταν ο στόχος συνάντησης της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέας Παπαέλληνα και του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Χαράλαμπου Χριστοφίνα, με Φορείς, Συμβούλια Κοινωνικής Ευημερίας και εκπροσώπους Κοινοτικών Συμβουλίων των ορεινών κοινοτήτων.

Η συνάντηση, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του Υφυπουργείου και του Γραφείου Επιτρόπου, έγινε στο Γραφείο του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, στην Τριμίκλινη.

Σε ό,τι αφορά τα Σχέδια για τα οποία έγινε ενημέρωση σημειώνεται πως «μέσα από στοχευμένες πολιτικές, το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας στηρίζει έμπρακτα δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, διασφαλίζοντας ότι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι οικογένειες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες».

Τονίζεται περαιτέρω ότι «η συνεργασία του Κράτους με τους Τοπικούς Φορείς είναι επιβεβλημένη για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των κατοίκων των ορεινών κοινοτήτων». Για την Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, καταλήγει η ανακοίνωση, «η στήριξη των Φορέων Κοινωνικού Εθελοντισμού των Κοινοτήτων είναι έμπρακτη και ουσιαστική».

Πηγή: ΚΥΠΕ