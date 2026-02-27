Την ανάγκη για σωστό επανασχεδιασμό και συνολική ανακατασκευή του παραλιακού πεζόδρομου Αγίου Τύχωνα υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, με αφορμή νέες ζημιές που προκάλεσε θαλασσοταραχή και οι οποίες ανάγκασαν σε απαγόρευση της διέλευσης πεζών από την ξύλινη πεζογέφυρα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου, ο παραλιακός πεζόδρομος του Αγίου Τύχωνα, ένα από τα πιο πολυσύχναστα και όμορφα σημεία του Δήμου Αμαθούντας και της ευρύτερης Λεμεσού, βρίσκεται σήμερα σε οριακό σημείο. «Η σημερινή του εικόνα, αποτέλεσμα δεκαετιών έλλειψης ουσιαστικής συντήρησης και ολοκληρωμένου σχεδιασμού, δεν συνάδει με το όραμα του Δήμου για την περιοχή», συμπληρώνει.

Πρόσφατη σφοδρή θαλασσοταραχή, προστίθεται, επιδείνωσε την ήδη βεβαρημένη κατάσταση, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε διάφορα σημεία και ειδικότερα στην ξύλινη πεζογέφυρα και τονίζεται ότι, για την ασφάλεια των πολιτών, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει προχωρήσει στην άμεση απαγόρευση της διέλευσης πεζών από την ξύλινη πεζογέφυρα, μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης αξιολόγηση και οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.

Ο Δήμαρχος, Κυριάκος Ξυδιάς, αναφέρει σε δήλωση του πως «η κατάσταση του πεζοδρόμου στον Άγιο Τύχωνα δεν επιδέχεται πλέον ημίμετρα» και ότι «η ανάδειξη της πραγματικότητας δεν είναι αποποίηση ευθυνών, αλλά το πρώτο βήμα για τη λύση».

«Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί για να προχωρήσουμε σε έναν σωστό επανασχεδιασμό και μια συνολική ανακατασκευή που θα καταστήσει τον πεζόδρομο κόσμημα για την Κύπρο», σημειώνει και υποδεικνύει πως, ένα έργο τέτοιας εμβέλειας, με κόστος εκατομμυρίων ευρώ, απαιτεί την έμπρακτη και άμεση οικονομική στήριξη του κεντρικού κράτους.

Λέγοντας πως «οι δημότες μας και οι χιλιάδες επισκέπτες αξίζουν έναν χώρο ασφαλή και αντάξιο της περιοχής μας», ο Δήμος Αμαθούντας ξεκαθαρίζει ότι «οι αποσπασματικές παρεμβάσεις του παρελθόντος έχουν κλείσει τον κύκλο τους και «στόχος πλέον είναι η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων για μια οριστική, ποιοτική και σύγχρονη ανάπλαση».

Τέλος, καλεί το κοινό να επιδείξει τη δέουσα προσοχή και να συμμορφώνεται με τις σημάνσεις απαγόρευσης διέλευσης στα επηρεαζόμενα σημεία για την προσωπική τους ασφάλεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ