Την επαναφορά των εισοδηματικών κριτηρίων και του ύψους του Πασχαλινού Επιδόματος, καθώς και του Επιδόματος Μάνας, στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την τραπεζική και οικονομική κρίση, ζητεί, ενόψει των εορτών του Πάσχα, η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ), σε επιστολή της στις 25 Φεβρουαρίου στην Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Σε ανακοίνωση, η ΕΚΥΣΥ αναφέρει πως θεωρεί επιβεβλημένη την επαναφορά των εισοδηματικών κριτηρίων και του ύψους του Πασχαλινού Επιδόματος στα προ κρίσης επίπεδα, την αντίστοιχη αποκατάσταση των κριτηρίων για το Επίδομα Μάνας και την εφαρμογή ουσιαστικών αντισταθμιστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης του ΦΠΑ στους λογαριασμούς της ΑΗΚ, στα καύσιμα και σε άλλα βασικά αγαθά.

Παράλληλα, η ΕΚΥΣΥ εισηγείται τον επανακαθορισμό συνάντησης αντιπροσωπείας της με την Υφυπουργό, προκειμένου να συζητηθούν τόσο τα πιο πάνω ζητήματα όσο και τα υπόλοιπα θέματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Στην επιστολή προς την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, η ΕΚΥΣΥ αναφέρει πως «παρά τις επανειλημμένες επιστολές της Οργάνωσης και τις διαχρονικές θέσεις της Βουλής των Γερόντων, η Κυβέρνηση εξακολουθεί να εφαρμόζει ιδιαίτερα περιοριστικά εισοδηματικά όρια».

«Ως αποτέλεσμα, η μεγάλη πλειοψηφία των χαμηλοσυνταξιούχων, που αντικειμενικά έχει ανάγκη ουσιαστικής στήριξης, αποκλείεται από το Πασχαλινό Επίδομα», προσθέτει.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή η ΕΚΥΣΥ αναφέρει ότι μέχρι το 2012 το ετήσιο εισοδηματικό όριο ανερχόταν στις €13.390 για μονήρες νοικοκυριό και στις €20.085 για νοικοκυριό δύο συνταξιούχων, ενώ το ύψος του επιδόματος ήταν €270, ενώ το 2025 το όριο περιορίζεται στις €7.000 για μονήρες νοικοκυριό και στις €12.000 για νοικοκυριό δύο συνταξιούχων, με το ποσό του επιδόματος να είναι €250.

Αναφέρει ότι το εισοδηματικό όριο της φτώχειας που παραμένει αμετάβλητο από το 2013, ανέρχεται στις €10.324 για μονήρες νοικοκυριό και στις €15.486 για νοικοκυριό δύο συνταξιούχων, ενώ το 2013 είχε μειωθεί κατά 7,4%.

Επιπλέον, αναφέρει ότι ο αριθμός των χαμηλοσυνταξιούχων που επωφελήθηκαν του Πασχαλινού Επιδόματος τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει συνεχή μείωση και προσθέτει ότι ο αριθμός των δικαιούχων μειώθηκε κατά 2.500, σε σύγκριση με το 2024, κατά 5.200 σε σχέση με το 2023 και κατά 7.882 σε σχέση με το 2022.

Στην επιστολή της προς την Υφυπουργό, η ΕΚΥΣΥ αναφέρει επίσης ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι αντιμετωπίζουν παρατεταμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται δυσανάλογα το ήδη περιορισμένο εισόδημά τους.

Την ίδια στιγμή, όπως προσθέτει, τα κρατικά έσοδα από τη φορολογία και ιδιαίτερα από τον ΦΠΑ παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, ενώ η κατάργηση του τέλους των €350 προς όλες τις εταιρείες, χωρίς εισοδηματική στόχευση, δημιούργησε δημοσιονομικό κόστος περίπου €40 εκατομμυρίων.

Η ΕΚΥΣΥ αναφέρει ότι αν το ποσό αυτό διατίθετο για την ενίσχυση των συνταξιούχων που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, θα υπήρχε ουσιαστική ανακούφιση.

Τέλος, η Οργάνωση αναμένει «άμεση και θετική ανταπόκριση, με γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία και τη δίκαιη στήριξη των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ