Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για το αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τα αίτια της κρίσης με τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρων Βύρωνος, η Αστυνομία συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων και την όλη διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά όλες τις πτυχές σε σχέση με το ξέσπασμα της κρίσης με τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο.

«Λήφθηκαν καταθέσεις και συνεχίζουν να λαμβάνονται καταθέσεις για το θέμα», είπε ο κ. Βύρωνος, σημειώνοντας ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση.

«Όλες οι πτυχές είναι κάτω, και όταν ολοκληρωθεί η λήψη καταθέσεων, η Αστυνομία θα εξετάσει κατά πόσον προκύπτουν ποινικές ευθύνες», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ