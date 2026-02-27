Ανακοινώνεται ότι, στις 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 10:15, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ», με σκοπό την διάσωση δύο ατόμων σε κίνδυνο, στη θαλάσσια περιοχή Περβολιών Λάρνακας.

Για την εκτέλεση της επιχείρησης Ε-Δ κινητοποιήθηκε Ελικόπτερο της 460ΜΕΔ του ΓΕΕΦ, καθώς και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφορων του ΟΚΥπΥ.

Τα άτομα ανασύρθηκαν από το ελικόπτερο και μεταφέρθηκαν στην ακτή όπου παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο και αφού διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία τους, αποδεσμεύτηκαν.