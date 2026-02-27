Σοβαρές επιφυλάξεις για τη δυνατότητα του Λονδίνου να αναπτύξει δύναμη 5.000 στρατιωτών στην Ουκρανία, σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, καταγράφει δημοσίευμα των The Times. Σύμφωνα με ανώτερες στρατιωτικές πηγές, μια τέτοια ανάπτυξη θα απαιτούσε αναδιάταξη δυνάμεων από υφιστάμενα μέτωπα, μεταξύ των οποίων η Εσθονία και η Κύπρος.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Bολοντομίρ Ζελένκσι ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν δεσμευθεί να αποστείλουν περίπου 5.000 στρατιώτες έκαστη στο πλαίσιο μιας δύναμης σταθεροποίησης μετά από πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Μόσχα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Πρωθυπουργός Κέιρ Στάρμερ έχει δεχθεί προειδοποιήσεις από ανώτατους αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας ότι ο βρετανικός στρατός δεν διαθέτει την αναγκαία επιχειρησιακή επάρκεια για μια τόσο εκτεταμένη αποστολή. Ο εσωτερικός σχεδιασμός του Υπουργείου Άμυνας προβλέπει πολύ πιο περιορισμένη ανάπτυξη.





Exclusive from @MaxKendix



Britain would have to pull troops out of Estonia and Cyprus to be able to send a brigade to Ukraine after a potential peace deal, senior defence figures believe



President Zelensky said the UK and France had committed to send a force of about 5,000… — Steven Swinford (@Steven_Swinford) February 26, 2026

«Για 5.000 στο πεδίο, χρειάζονται 20.000 συνολικά»

Ανώτερη στρατιωτική πηγή δήλωσε χαρακτηριστικά ότι για να διατηρηθεί μια δύναμη 5.000 στρατιωτών στην Ουκρανία απαιτείται συνολική δύναμη περίπου 20.000 ανδρών, λαμβάνοντας υπόψη εναλλαγές, εκπαίδευση, υποστήριξη και εφεδρείες.

«Για να φτάσουμε σε αυτούς τους αριθμούς, θα έπρεπε να αποσύρουμε προσωπικό είτε από τις Βαλτικές χώρες είτε από την Κύπρο. Αυτό δεν θα ήταν ιδανικό. Αν πρόκειται για τις Βαλτικές, ανοίγουμε άλλο μέτωπο. Και η Κύπρος διαθέτει εξαιρετικά σημαντικές δυνατότητες», ανέφερε η ίδια πηγή.

Στο επίκεντρο και η Κύπρος

Η αναφορά στην Κύπρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές στις Βάσεις, με κομβικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ιδίως μέσω της RAF Ακρωτηρίου. Η ενδεχόμενη αποδυνάμωση της παρουσίας αυτής θα μπορούσε να έχει ευρύτερες γεωστρατηγικές επιπτώσεις.

Εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας τόνισε ότι η μακροχρόνια δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Εσθονία, στο πλαίσιο της ενισχυμένης προκεχωρημένης παρουσίας του ΝΑΤΟ, παραμένει αμετάβλητη