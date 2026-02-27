Ο Δήμος Λακατάμειας, μετά από ενημέρωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, ενημερώνει το κοινό ότι, από την Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, θα ανοίξει για την τροχαία κίνηση η Λεωφόρος Ιπποκράτους σε όλο της το μήκος σε τέσσερις λωρίδες, από τη συμβολή της με την οδό Μελίνας Μερκούρη στα δυτικά μέχρι τη συμβολή της με τον κυκλικό κόμβο της Λεωφόρο Τσερίου στα Ανατολικά.

Η φωτοελεγχόμενη διασταύρωση των οδών Καραβοστασίου και Νίκαιας, θα τεθεί κανονικά σε λειτουργία.

Το Τμήμα Δημοσίων έργων, υπενθυμίζει ότι η Λεωφόρος Ιπποκράτους θα εξακολουθήσει να είναι μέρος τους εργοτάξιού με προσωπικό και μηχανήματα του Εργολάβου να διακινούνται και να πραγματοποιούν εργασίες σε αυτό μέχρι την περάτωση του Έργου και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.