Στη σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης η Αστυνομία, στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης, ενώ έγιναν 91 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων 47 καταγγελίες οδηγών για παράβαση του ορίου ταχύτητας.

Τα αδικήματα των προσώπων που συνελήφθησαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, αφορούσαν οδήγηση οχήματος χωρίς άδεια, μη συμμόρφωσης σε σήμα ένστολου αστυνομικού, τροχαίων παραβάσεων, παράνομης απασχόλησης και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην ανακοίνωση η Αστυνομία αναφέρει ότι έντονη ήταν η παρουσία και δράση της το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, όπως αναφέρει η Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 234 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 274 οδηγοί και επιβάτες.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 29 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν τρείς καταγγελίες για αδικήματα που αφορούσαν την λειτουργία υποστατικών χωρίς τις σχετικές άδειες.

Επίσης, κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέκυψαν 91 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, από τις οποίες ξεχωρίζουν οι 47 καταγγελίες οδηγών για παράβαση του ορίου ταχύτητας. Προέκυψαν επίσης 4 τροχαίες υποθέσεις.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, διενεργήθηκαν επίσης 91 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους προέκυψε μια καταγγελία, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκε ένα όχημα.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.