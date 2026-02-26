«Στρατηγικό ορόσημο για την ενίσχυση της εθνικής και περιφερειακής ανθεκτικότητας του ναυτιλιακού τομέα στις τρεις χώρες και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο» χαρακτήρισε η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Ισραήλ τη σύσταση του Κοινού Κέντρου Αριστείας για τη Θαλάσσια Κυβερνοασφάλεια Ισραήλ–Ελλάδας–Κύπρου.

Το Κέντρο, το οποίο θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί από τη Λευκωσία, αποτελεί προϊόν της τριμερούς συνεργασίας που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του κοινού οράματος των ηγετών των τριών χωρών όπως αυτό διατυπώθηκε κατά τη Σύνοδο της Ιερουσαλήμ τον Δεκέμβριο του 2025, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης.

Το Κέντρο, προστίθεται, θα τελεί υπό τη διαχείριση της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας της Κύπρου, σε στενό συντονισμό με την Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Ισραήλ και την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας της Ελλάδας, με στόχο να αναδειχθεί σε ηγετικό φορέα στον τομέα της θαλάσσιας κυβερνοάμυνας στη Μέση Ανατολή.

Η έναρξη των δραστηριοτήτων του αναμένεται εντός του επόμενου έτους, στο πλαίσιο πολυετούς στρατηγικού σχεδίου για την ενίσχυση και διεύρυνση των υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας στον ναυτιλιακό χώρο. Σε μεταγενέστερο στάδιο, το Κέντρο θα είναι ανοικτό και σε άλλα κράτη της περιοχής, με στόχο τη διαμόρφωση ασφάλειας ενιαίου και υψηλού επιπέδου σε ολόκληρο τον θαλάσσιο χώρο, αναφέρει καταληκτικά η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης: Μήνυμα στήριξης από Κομισιόν για αφθώδη πυρετό-529 χιλ. εμβόλια μέχρι Σάββατο

Πηγή: ΚΥΠΕ