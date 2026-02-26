Σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε διερχόμενα οχήματα στην επαρχία Λευκωσίας για πιθανή παράνομη χρήση αφορολόγητου / χρωματισμένου πετρελαίου προέβησαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατά τους ελέγχους χθες εντοπίστηκαν 2 περιπτώσεις οχημάτων, ένα διπλοκάμπινο και ένα φορτηγό αντίστοιχα να έχουν στο ντεπόζιτο καυσίμων αφορολόγητο πετρέλαιο θέρμανσης, αντί του νόμιμου πετρελαίου κίνησης. Για την εν λόγω παραβίαση της νομοθεσίας επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους €750 και €2.000 αντίστοιχα στους οδηγούς των 2 οχημάτων.

Εξάλλου, σήμερα μέλη της Αστυνομίας πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία και σύλλογο στα Λατσιά, όπου εντόπισαν ποσότητα καπνικών προϊόντων, οπότε και κάλεσαν άμεσα λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Μετά την καταμέτρηση που ακολούθησε κατασχέθηκαν 15 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 20 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Ο ιδιοκτήτης του συλλόγου τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €1.700 ευρώ.

Την ίδια μέρα, διενεργήθηκε και έρευνα σε καφενείο πλησίον του πιο πάνω υποστατικού, όπου εντοπίστηκε επίσης ποσότητα καπνικών προϊόντων. Κατά την καταμέτρηση που ακολούθησε κατασχέθηκαν 18 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 500 γραμμαρίων, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα.

Η ιδιοκτήτρια του καφενείου τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €1.500 ευρώ, καταλήγει η ανακοινωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ