Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας λέει πως από την πρώτη στιγμή, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για περιορισμό της νόσου του αφθώδους πυρετού.

«Ο ΕΟΑ Λάρνακας παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, συμβάλλοντας υπεύθυνα και συντονισμένα στην εθνική προσπάθεια περιορισμού της νόσου» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

Συνεργεία του, συνεχίζει, συμμετέχουν ενεργά στις συντονισμένες δράσεις πρόληψης και περιορισμού της διασποράς του ιού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα συνεργεία του Οργανισμού έχουν προχωρήσει σε σειρά ενεργειών. Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για ενίσχυση των ψεκασμών με ιδιόκτητο εξοπλισμό και μέσα στην Κτηνοτροφική Περιοχή Τερσεφάνου, με λειτουργία διπλής βάρδιας, για συνεχή απολύμανση και εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων.

Επίσης ο ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρεται στην καταγραφή της εισόδου και εξόδου όλων των φορτηγών που διέρχονται από την Κτηνοτροφική Περιοχή Τερσεφάνου, με στόχο τον αυστηρό έλεγχο των μετακινήσεων.

«Η άμεση κινητοποίηση του Οργανισμού στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας και στη θωράκιση της επαρχίας απέναντι σε κάθε υγειονομική απειλή» καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ